2020/06/24
用心成就丨【久泰敦品】雋永落成
半夏之晨，一場銷售開幕典禮圓滿完成 透過眾人齊心祈福的傳統儀式 同時傳遞我們心中的喜悅及感恩🥰 座落台北最富藝文氣息的民生社區 從選址、動土到落成，求精求穩
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【鶯遷喬木報佳音，基實奠定千秋業】 我們從建築起家 歷經30年的光輝歲月 全新的企業總部正式搬新家囉！ 期望帶來新氣象，更盼提供更精心細緻的優質服務
你知道嗎？一個小舉動就能溫暖2100個家庭💕 每到歲末冬季 新北市家扶中心都會舉辦愛心義賣活動 為弱勢家庭募款 超過百個愛心攤位，讓現場充滿溫馨及溫暖 關懷公益
掌聲的背後 掌心的使命 30年的幸福久安 創立三十多年來，秉持「長住久安、幸福安泰、以誠立足，以實展業」，堅持於建築境界的突破，落實一流的規劃、精實的施工、縝
久泰建設誠摯歡迎「國家建築金獎甄選委員會」大駕光臨，為「國家建築金獅獎」甄選進行評鑑與暖身。 這也是《久泰逸品》自籌備興建以來，每個步驟環節竭盡心力、臻至完美的
12/23週日下午，久泰與住戶們共襄盛舉舉辦了一場聖誕活動，大大小小的朋友一同製作合掌村薑餅屋，每一個時刻，都像彩色糖果那樣美麗，將感情一
河濱豪邸久泰逸品 上樑典禮圓滿禮成